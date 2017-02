Mouscron - Tournai: plein d'activités pour le week-end

La météo sera mi-figue, mi raisin ce week-end, avec tout de même de belles percées du soleil, mais de la fraîcheur. En manque d’inspiration pour occuper le week-end ? On a fait le tour de ce qu’il se passe dans le coin pour vous divertir, quels que soient vos goûts et la composition du foyer.

Tout pour le boulot

Les jeunes et moins jeunes, en recherche d’épanouissement professionnel, de reconversion, de formation, d’emploi... trouveront vraisemblablement les renseignements dont ils ont besoin, pour se lancer dans la course, au rendez-vous incontournable en la matière : le salon du CIEP « Études, formations et métiers » de Tournai, organisé ces vendredi de 13 à 19 heures et samedi de 10 à 18 heures à Tournai Expo, rue du Follet, 30. Tarif : 3 € pour tous les publics sauf demandeurs d’emploi, étudiants, statut OMNIO, bénéficiaires du RIS... Renseignements sur le site internet : http://salons.siep.be/salon/visiteurs-mercator-de-Tournai.html.

Plein la panse

Les gastronomes vont s’en lécher les babines...

