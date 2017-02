Une famille agressée à Lobbes: "Nous avons vécu un ignoble cauchemar", dit Laurent, gérant de boîtes de nuit à Mons

Rédaction en ligne

Mercredi soir, Laurent Cascione, sa maman et sa grand-mère âgée de 87 ans ont été brutalement agressés à leur domicile, situé à Lobbes. Vers 23h30, trois individus cagoulés et armés ont fait irruption dans la maison alors que la famille dormait. Les malfrats n’ont pas hésité à malmener les pauvres femmes. Tout ça pour rien ! Ils ont quitté les lieux en emportant… une montre et un peu de monnaie. Gérant des établissements L’Happy Jack à Maisières et du Buddha Rouge à Asquillies, Laurent témoigne.