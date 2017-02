Le nombre d'enquêtes judiciaires contre des policiers est en hausse: on en compte 130 en 2015, soit une augmentation de 15%!

En 2015, le service d’enquête du comité P a mené 130 enquêtes judiciaires, soit 17 dossiers de plus qu’en 2014 (+ 15 %). Ces enquêtes concernaient surtout des actes de violence contre des personnes ou des biens (31 dossiers). À l’heure où le cas de Théo, ce jeune Français grièvement blessé par des policiers, provoque des émeutes en France, ce chiffre belge fait réfléchir. Du côté des plaintes, émanant essentiellement des citoyens, on en a totalisé 2.561 en 2015 ce qui correspond à 7 plaintes par jour. Ce chiffre est en diminution (- 7 %) par rapport à 2014.

« Oui, ces chiffres montrent que parfois, des policiers dérapent », réagit Eddy Quaino, permanent CGSP Police. « Mais finalement, 130 enquêtes judiciaires ouvertes, sur un ensemble de 38.000 policiers, soumis à une pression énorme vu le manque de moyens et d’hommes, est-ce beaucoup ? On peut déraper plus vite quand on est soumis à la fatigue et au stress. Reste à voir si ces dérapages sont volontaires. Je parle ici des faits de violence. La corruption ou les faux, par exemples, sont eux inacceptables. »

