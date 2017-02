Affaire Charleroi-Standard: on sait quand le CBAS devrait enfin rendre sa décision

On va enfin connaître le verdict du fameux match SC Charleroi-Standard stoppé, le 4 décembre dernier, à la 71e minute, après deux interruptions pour jets de pétard (venant d’abord du camp rouche, puis du camp zébré).

Madame Bosmans, la directrice administrative de la CBAS nous a en effet informé ce jeudi que « la décision sera annoncée peut-être ce vendredi mais beaucoup plus probablement lundi après-midi. »

Pour rappel, c’est le 15 décembre que la Chambre extraordinaire de la commission des litiges de l’Union belge avait annoncé, selon son règlement, l’attribution de 0 point à chaque équipe, plus un match à huis clos effectif pour le Standard (car le sursis précédent tombait) et un avec sursis pour le Sporting. Si le club carolo acceptait le verdict, le Standard interpellait la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport, devant laquelle les débats duraient quatre heures, le 31 janvier. Et cette CBAS va donc enfin se prononcer.

Le Standard, qui entend bien récupérer les 3 points, n’exclut pas d’aller devant la Justice civile, s’il n’obtient pas satisfaction. Ce qui pourrait lui valoir, en théorie, d’être exclu de la Pro League, et donc du championnat. Mais nous n’en sommes pas là…