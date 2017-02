Europa League: Acheampong (Anderlecht) et Milicevic (La Gantoise) s'offrent une place dans l'équipe de la semaine

L’ailier d’Anderlecht Frank Acheampong et le médian de La Gantoise Danijel Milicevic figurent dans l’équipe de la semaine de l’Europa League publiée vendredi par l’UEFA après les 16es de finale aller.

Acheampong a offert la victoire à Anderlecht en plantant les deux buts de la victoire face au Zenit Saint-Petersbourg.

Milicevic a offert l’assist à Jeremy Perbet sur le but des Buffalos, qui ont battu Tottenham 1-0.

Le Ghanéen et le Suisse sont en bonne compagnie dans le Onze de la semaine, aux côtés notamment de Zlatan Ibrahimovic et Edin Dzeko.

> L’équipe de la semaine :

Gardien : Andre Onana (Ajax)

Défenseurs : Timofei Kalachev (Rostov), Numan Cürüksu (Osmanlispor), Benedikt Höwedes (Schalke 04)

Milieux : Frank Acheampong (Anderlecht), Danijel Milicevic (La Gantoise), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Lucas Tousart (Olympique Lyon)

Attaquants : Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Edin Dzeko (AS Rome)

Introducing the #UEL Team of the Week...

Lacazette, Ibrahimovic & Džeko - what a strikeforce! 💪 pic.twitter.com/juTtoW5M5n