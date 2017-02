Mouscron: une belle deuxième partie de saison pour le ciné-club

Rédaction en ligne

Les années défilent, mais le ciné-club de Mouscron est toujours là. Et ça fait plus d’un demi-siècle que ça dure ! Ce mardi, le membre du Centre culturel mouscronnois lance la deuxième partie de sa saison 2016-2017. Pas moins de six films seront ainsi proposés dans les prochains mois. Et ça démarre très fort, ce mardi soir, avec le film « Une jeune fille de 90 ans ».