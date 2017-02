Comines: la rénovation de la rue du Fort, c'est pour bientôt...

Attendue depuis des années, la rénovation complète de la rue du Fort, à Comines, est enfin programmée. Ces travaux entrant dans le cadre de la rectification de la Lys devraient débuter très bientôt et durer plusieurs mois...

F. C.

Dans le cadre de cette fameuse rectification de la Lys, la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW (ou Service public de Wallonie) va d’ailleurs réaliser plusieurs travaux prochainement.

Au programme, il y aura ainsi notamment la rénovation complète de la rue du Fort, la démolition de l’immeuble situé au 4 de la rue du Fort (il s’agit en fait du bâtiment de l’ancienne douane), la création d’une rampe de mise à l’eau et d’un ponton flottant en amont du pont de Comines (côté écluses) et, enfin, la démolition de l’ossature de l’ancien pont de chemin de fer situé le long du halage. Le dit chemin de halage sera partiellement et provisoirement rénové, en attendant l’arrivée de la nouvelle route portuaire.

Le calendrier définitif des interventions n’est donc pas encore élaboré, mais on sait que ces importants travaux devraient pouvoir débuter d’ici le mois d’avril et durer plusieurs mois.

