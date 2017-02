Marc Wilmots a une critique envers Thomas Meunier: "Je lui ai dit d'oublier un peu les réseaux sociaux"

Célébré depuis le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone (4-0), le Diable rouge Thomas Meunier fait l’objet de nombreux reportages à son sujet.

Le quotidien français Le Parisien a ainsi réalisé un long portrait du joueur belge, en évoquant son parcours depuis ses matches en province de Luxembourg jusqu’à son arrivée au Paris Saint-Germain. Son passage chez les Diables rouges a évidemment été évoqué avec, comme témoin privilégié, le sélectionneur qui l’a amené dans le groupe : Marc Wilmots.

« Il est très facile à vivre dans le groupe », explique l’ancien coach fédéral. « Il dit les choses comme il les pense, il ne prend pas toujours de gants », estime-t-il encore.

Mais Marc Wilmots a tout de même un reproche à faire à l’ailier droit du PSG : sa vie sur les réseaux sociaux. Thomas Meunier est en effet un habitué de Twitter et Instagram, et publie de nombreux messages chaque jour à l’attention de ses supporters. Et cela, Marc Wilmots n’aime pas forcément. « Bon, ça, je lui ai dit d’oublier un moment, comme aux autres joueurs », a-t-il confié.

Wilmots a également un conseil sportif pour Meunier : « Parfois, il partait trop comme latéral droit pour finir ailier gauche. J’ai dû un peu le tempérer », lance-t-il.