Chièvres : sport et folklore sont attendus!

À Chièvres, comme dans de nombreux petits villages wallons encore, on perpétue avec bonheur une tradition régionale séculaire proche du jeu de crosse médiéval (jeu populaire) ou de notre golf actuel.

Le crossage de rue est une des traditions les plus originales et les plus vraies de Wallonie. Les règles sont assez simples : frapper une balle en bois (la chôlette), à l’aide d’une crosse (le rabot) afin de toucher un fût de bière vide appelé « tonne ». Ces fûts sont placés en face de chaque café et la tradition veut que l’équipe perdante paye une tournée à l’équipe gagnante.

Retouvez l’intégralité de l’article sur