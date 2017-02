Dottignies: des modifications de circulation pour la course de ce dimanche

Évidemment, on n’envoie pas près d’un millier de coureurs dans les rues sans prendre ses précautions ! L’administration communale a ainsi tenu à dévoiler quelques informations importantes. L’itinéraire emprunté par les joggeurs sera le suivant : rue des Écoles, rue Julien Mullie, rue du Forgeron, drève des Préaches, rue du Moulin Rouge, rue de Marhem, Vert Chemin, Candelestraat, rue du Moulin Rouge, rue de l’Yser, rue Julien Mullie et rue de l’Arsenal.

Diverses modifications de circulation sont également annoncées. Le stationnement sera par exemple interdit ce dimanche 19 février, de 7h à 12h30, dans la zone de départ, c’est-à-dire dans la rue des Écoles entre la rue de l’Arsenal et la rue Julien Mullie. La circulation sera interdite sur tout l’itinéraire, en contresens de la course entre 10h et 11h30. Il sera également interdit de circuler dans la rue des Écoles de 9h45 à 10h, le temps de la mise en place et du départ des coureurs.