D3 amateurs: le RFC Tournai compte sur Ba face à Onhaye ce samedi (20h)

Pour un attaquant, plus de trois mois de disette, cela n’est pas simple à gérer, même si une blessure est passée par là « Le but de dimanche dernier, je l’attendais, car je savais qu’une fois tombé, il me libérerait et que je me sentirais mieux devant le but, » explique l’attaquant français, qui vise le cap des dix buts.