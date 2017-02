Le Beer Pong fait des victimes à Louvain-la-Neuve: les étudiants avalent... des capsules de bouteille!

Dans la nuit de jeudi à vendredi, deux étudiants néolouvanistes de l’UCL ont été transférés aux urgences de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies, après avoir tous les deux… avalé la capsule d’une bouteille, en buvant une bière. Une pratique méconnue, alors qu’elle est pourtant apparue depuis trois ou quatre années dans les cercles estudiantins. Et vu la dizaine d’accidents annuelle et ses conséquences, le jeu inquiète et agace les urgentistes !

Toutes ces mésaventures proviennent en fait du Beer Pong. Plusieurs gobelets sont disposés sur une table, bien évidemment remplis de bière. « De chaque côté, un joueur lance une capsule, pliée pour qu’elle vole mieux, vers l’un des gobelets en espérant qu’elle tombe dedans. Quand la personne vise juste, l’autre doit affonner la bière », explique Antoine, un ancien étudiant de l’Université Catholique de Louvain. La balle de tennis de table est donc remplacée par des capsules. « Mais on prend tout ce qui passe par là. Il n’y a pas que des capsules… »

