Le «non» des citoyens à l'arrêt TGV à Gibecq

Selon nos confrères, Marc Duvivier s’est montré peu rassurant : le projet d’une gare TGV au milieu du Pays vert est bel et bien toujours d’actualité. Il n’est plus situé sur le site du Coucou à Arbre, comme présenté initialement, mais bien à Gibecq comme le prouve un plan qu’a pu se procurer le bourgmestre d’Ath : on y voit encore le projet de rocade (liaison entre les lignes 90 et 94) que le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot avait pourtant dit abandonner lors de sa visite dans la cité des Géants en octobre dernier. Contacté par nos soins vendredi matin, Marc Duvivier nous a dit croire à la parole de François Bellot, « un excellent ministre ». Quant à la gare TGV à Gibecq, le maïeur n’y pas être diamétralement opposé, même s’il n’est pas à la base de l’idée.« Il faut penser à l’avenir de nos petits-enfants qui pourront peut-être prendre le TGV de chez nous pour aller étudier à la Sorbonne de Paris au lieu de courir à Bruxelles ou à Lille pour emprunter la ligne à grande vitesse », argumente-il. Mais il s’empresse de relativiser. La gare n’est pas près de voir le beau jour : « il faut tenir compte des accords de Schengen (pour la sécurité), des accords internationaux avec nos pays voisins et vérifier si ce nouveau faisceau vers Ath ne va pas occasionner du retard pour l’ensemble du réseau TGV »...

