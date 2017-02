Tournai: des élèves de plus en plus confrontés au cyberharcèlement

Sarah Courcelle

Brimades, insultes, sexting (envoi de messages et photos explicites)… un adolescent sur six, en moyenne, est confronté au harcèlement. Un sujet qui reste pourtant tabou. L’école IESPP a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de lancer des ateliers de sensibilisation auprès de ses plus jeunes élèves.