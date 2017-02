Puggy chez «les Gens d'Ere»!

L es bénévoles du comité « Les Gens d’Ere » ont vu les choses en grand pour la prochaine édition de leur festival. Mister Cover, CoverQueen et Lady Cover feront parties des festivités. Et surtout, le trio belge Puggy sera de la partie !

Pour le 19 ème anniversaire du festival, qui aura lieu du 27 au 30 juillet, l’Association de Jeunes du Village d’Ere a encore prévu un programme de qualité. Leader incontesté en la matière, le festival des Gens d’Ere constitue plus que jamais un « must » au niveau des animations estivales dans le Tournaisis. Les valeurs sûres comme Mister et Lady Cover seront présents le samedi 29 juillet. Le duo avait eu un très gros succès l’année dernière vu qu’il a attiré 3.000 personnes sur le site du festival. Mais toutes les interrogations se portaient sur la tête d’affiche...

