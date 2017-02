Le préavis de grève des pompiers de Wapi est déposé

Les syndicats CSC et SLFP ont déposé un préavis de grève à la zone de secours de Wallonie picarde. Les syndicats invitent les responsables de la zone de secours à réagir d’urgence à toute une série de points. Le président de la zone de secours, Paul-Olivier Delannois est étonné.

CSC et SLFP demandent à la zone de réagir d’urgence.

En octobre 2015, les pompiers tournaisiens affiliés au SLFP étaient partis en grève administrative. À l’époque, la CSC n’avait pas suivi le mouvement. C’est cette fois la Confédération des syndicats chrétiens qui a déposé, un jour avant le SLFP, un préavis de grève. « Le 15 février, Paul-Olivier Delannois et Olivier Lowagie ont reçu le courrier qui annonçait le préavis de grève », explique Serge De Prez, permanent CSC. « Nous avons laissé du temps à la zone de secours de Wallonie picarde. Aujourd’hui, nous prenons nos responsabilités ». Pour la CSC, les problèmes sont à chercher du côté des réunions statutaires qui sont de moins en moins nombreuses et du bien-être des travailleurs. « Le nombre d’appels d’agents harcelés augmente. Ce n’est pas un, deux, ou trois, c’est beaucoup, beaucoup. Les agents sont au bout du bout. Le commandant dirige la zone comme il l’entend sans s’appuyer sur un règlement de travail, tout simplement parce qu’il n’y en a pas. Le mal-être est bien présent ».

Éric Labourdette, pour le SLFP, est encore plus dur dans ses propos. « Depuis 2015, il n’y a rien eu de concret, des promesses, oui ! Le problème de personnel, de matériel, d’habillement. Pas de règlement de travail. Par contre, on s’acharne sur des procédures disciplinaires. Il y en a à tour de bras. Le commandant est mis à mal par toute la zone, et ne se rend pas compte qu’il y a d’autres choses à faire que s’occuper de futilités ».

