La très influente compagne de Willy Demeyer: Michèle Lempereur, "l'Impératrice de Liège", entremêle affaires, pouvoir, mandats et relations politiques

Gaspard Grosjean

Michèle Lempereur est une personnalité influente en région liégeoise. Veuve de Guy Mathot, elle est depuis début 2008 la compagne de Willy Demeyer, bourgmestre de Liège et président du PS liégeois. Femme d’affaires et de pouvoir, elle avait jusqu’à la mi-2011 la société qui est devenue aujourd’hui Nethys. Et possède de multiples postes, comme un mandat à Liege Airport qu’elle a quitté… ce vendredi. Plongée dans la « galaxie Lempereur », où la frontière entre affaires, pouvoir et mandats politiques semble parfois floue.