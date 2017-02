Blocs de béton, renforts policiers…: des nouvelles mesures antiterroristes vont être prises sur les classiques cyclistes flamandes

Les organisateurs des classiques cyclistes flamandes vont renforcer les mesures de sécurité, annoncent samedi De Morgen et Het Laatste Nieuws. Aux endroits les plus animés, des blocs de béton et des remorques bloqueront l’accès aux rues, afin d’empêcher les camions d’y entrer.

Ces mesures antiterroristes ont été prises après les attentats de Nice et de Berlin, où un camion a foncé dans la foule.

Flanders Classics, qui organise les classiques flamandes comme le Circuit Het Nieuwsblad, Gand-Wevelgem ou le Tour des Flandres, a préparé une feuille de route. « Nous devons suivre les directives applicables au niveau trois », déclare le directeur de course Wim Van Herreweghe. « Outre des dizaines de policiers, nous aurons aussi une centaine de stewards qui contrôleront les sacs. Nouveauté pour cette année : nous devons veiller à ce qu’aucun camion ne puisse circuler sur le parcours. Nous ne pouvons naturellement pas le garantir pour tout le parcours, mais bien pour les endroits qui attirent le plus de monde, comme le Koppenberg, le Quaremont et la ville d’Audenarde (NDLR : où est jugée l’arrivée du Tour des Flandres). Nous utiliserons des blocs de béton et des remorques pour barrer l’accès au parcours ».

Des mesures similaires ont été adoptées par les organisateurs de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et du GP de l’E3 à Harelbeke.