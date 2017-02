Fermeture de Caterpillar à Gosselies: les travailleurs ont formé un barrage filtrant devant l'usine

Ces travailleurs souhaitaient de la sorte marquer leur soutien aux délégués syndicaux qui ont répondu samedi à une demande de conciliation de la direction. Des ralentissements ont été constatés sur la nationale 5 qui croise le rond-point en question.

Vendredi en fin de journée, la direction a sollicité les syndicats pour une rencontre de conciliation censée aborder selon elle « la situation du site dans sa globalité ».

Quelques heures plus tôt, alors que les syndicats rencontraient à Namur les représentants des gouvernements fédéral et régional, le feu avait été bouté à une chargeuse sur pneus. La direction a fermement condamné cet acte.

Ce nouvel incident risque d’être rédhibitoire aux yeux de Caterpillar. Après le premier « épisode », la SARL Caterpillar Genève s’était fendue d’une mise en demeure. Elle enjoignait Gosselies de rétablir la sécurité sur le site et de reprendre la production et les expéditions de machines à un rythme soutenu, dans les 15 jours. Faute de quoi, elle menaçait de mettre terme, dans un délai de 30 jours, au contrat commercial qui la lie à l’usine carolo. Plus de commande, plus de travail, mais aussi plus de lien. Caterpillar Belgique serait alors au pied du mur, tenue de financer le départ des travailleurs sur fonds propres. Ce second incendie est-il le geste de trop ? L’avenir le dira…