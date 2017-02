On a frôlé le drame au Carré, à Liège: ivre, il feint de foncer dans la foule avec son véhicule

L’individu, né en 93, sortait d’une bal étudiant bien arrosé au Palais du Congrès. Avec un ami, il a pris la direction du Carré et est entré avec sa voiture rue du Pot d’Or. Il a stationné quelques instants devant un café, pour ensuite feindre l’intention de démarrer en trombe. Une patrouille de policiers non loin des lieux est directement intervenue et a immobilisé le véhicule en retirant les clés du contact.

Le jeune homme regrette son geste. Il explique avoir voulu rigoler et admet que sa consommation d’alcool est à l’origine de ce qu’il qualifie de bêtise. Il précise qu’il n’avait aucune intention de nuire et comprend que dans le contexte terroriste actuel, ce comportement est inadmissible.

L’individu était inconnu de la justice. Il sera entendu par un magistrat de garde samedi après-midi.