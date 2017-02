FA Cup: Burnley et Leicester sortis par des équipes de divisions inférieures

L’élite décapitée. Lincoln, l’un des Petits Poucets de 5e division, a réalisé l’exploit contre Burnley (1-0) samedi en 8e de finale de Coupe d’Angleterre, tandis que Leicester a été humilié (1-0) par Millwall, en 3e division.

Accroché (0-0) par Huddersfield (D2) avant son 8e de finale aller de Ligue des champions contre Monaco, Manchester City a évité le pire, mais il devra rejouer.

Les premières rencontres de la Cup n’ont en tous cas pas été avares en surprises alors que Chelsea affronte Wolverhampton (D2) en début de soirée.

Lincoln, équipe de 5e division, a en effet signé un exploit historique en éliminant Burnley, grâce à un but de Raggett, devenant ainsi la première formation de ce niveau semi-professionnel à atteindre les quarts en 103 ans.

Millwall a également créé la sensation face à Leicester grâce à un but tardif de Cummings. Les Foxes, qui restaient sur cinq défaites d’affilée en championnat, s’enfoncent dans la crise et manquent là une occasion d’aborder sereinement le déplacement à Séville mercredi, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La Premier League n’a donc vraiment pas été à la fête puisque le Manchester City d’Agüero et Nolito n’a pas pu faire mieux qu’un décevant match nul et vierge chez la surprenante équipe de D2 qui a gêné les hommes de Guardiola grâce à son pressing et ses velléités offensives.