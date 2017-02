La réaction de Thibaut Peyre après la défaite de Mouscron face à Waasland: «C'est un cauchemar, une catastrophe»

Un coup de coude de Gano sur le crâne d’Arslanagic (18e) dont l’attaquant sortait avec une carte jaune, et le défenseur avec des… vertiges à la pause, expliquait peut-être la faute commise par l’ancien Standardman qui a amené le penalty égalisateur dans les arrêts de jeu de la 1ère-mitemps. Et dire que cette action waeslandienne était entachée d’une faute de main, à la base !

« En termes de malchance et de coups du sort, c’est ma pire saison depuis que je suis à Mouscron : un vrai cauchemar ! » pestait Thibaut Peyre, le défenseur du REM. « Je ne vais pas blâmer l’arbitre, mais je relève simplement que rien ne tourne en notre faveur cette année. Et je ne sais toujours pas comment nous avons fait pour perdre ce match, au vu de notre domination en 1ère mi-temps. Là, si nous marquions le 2e but, c’était terminé. Au lieu de cela, nous avons été méconnaissables après la pause, nous avons manqué de tranchant face à une équipe venue pour ne pas perdre. Nous devions absolument gagner, et là, c’est une catastrophe ! Avec quatre unités de retard sur notre premier rival à trois journées de la fin, il faudrait un fameux concours de circonstances pour nous sauver, même si, bien sûr, nous ne lâcherons rien. Mais ce sera vraiment difficile de se remettre d’une telle déconvenue… »

Déçu, Mircea Rednic refusait de chercher des excuses extérieures à cette nouvelle déconvenue. « Je suis triste ce soir, car pour la deuxième fois consécutive, nous avons montré de bonnes choses, et nous n’avons pas récolté le moindre point » constatait, très calme, le coach du REM.

« Peut-être qu’il y a une faute de main avant leur penalty, mais Waasland aurait pu en revendiquer un quelques instants plus tôt… Je préfère regarder dans notre assiette. Ces deux buts étaient évitables… Nous avons pris un coup sur la tête, mais nous sommes des pros, et nous allons jouer le coup à fond : il nous faut minimum quatre points pour encore espérer nous sauver ». A condition que Westerlo, de son côté, n’engrange pas d’unités. Il faudra donc un miracle aux Hurlus pour éviter de basculer en D1B…