David Goffin affronte Tsonga ce dimanche en finale à Rotterdam: "Top 10? Je ne le savais même pas"

Vainqueur en deux petits sets 6-1, 6-3, le Liégeois, 26 ans, s’est non seulement qualifié pour la finale, mais il s’est également assuré d’entrer pour la première fois de sa carrière dans le cercle très fermé des dix meilleurs joueurs de la planète tennis.

«Je n’ai pas du tout pensé au Top 10, car je ne le savais même pas, honnêtement», confia-t-il après sa victoire. «Après le match, lorsque le speaker du stade l’a annoncé, j’étais évidemment très heureux. C’est fantastique! Comme je dis toujours, ce n’est qu’un chiffre, mais pour figurer dans le Top 10, il faut être constant toute l’année. C’est une excellente nouvelle pour moi, mais cela ne sera que pour lundi», ajouta-t-il. «Il y a d’abord la finale contre Tsonga, avec qui je m’entends très bien. Je vais tout donner et on verra ensuite quel sera mon nouveau classement à l’ATP. Ce sera une grande finale. Jo joue vraiment bien», poursuivit-il. «Il a plus d’expérience et parvient souvent à produire son meilleur tennis en finale. Je suis pour ma part un peu fatigué, mais heureusement, ma demi-finale contre Herbert n’a pas été trop éprouvante. Ce n’est jamais facile de gagner une finale et je n’ai encore jamais remporté un tournoi ATP 500. Je vais me préparer comme s’il s’agissait d’un autre match et j’espère que je réussirai à bien jouer», conclut-il.

David Goffin pourrait, en effet, encore grimper dans la hiérarchie mondiale s’il bat dimanche Jo-Wilfried Tsonga (ATP 14) pour remporter son troisième titre sur le circuit et son premier dans un tournoi ATP 500. Le Français, 31 ans, a battu de son côté Tomas Berdych (ATP 12) 6-3, 6-4. Il s’agira de la sixième confrontation entre les deux joueurs. Le Manceau mène par trois victoires à deux, mais c’est le Liégeois qui a remporté leur dernier duel, à Rome en 2015, 6-2, 4-6, 7-5.