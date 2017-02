Ben Hermans remporte le Tour d'Oman, Alexander Kristoff s'offre une 3e étape

Belga

Ben Hermans (BMC) a remporté la 8e édition du Tour d’Oman cycliste (2.HC), dont la 6e et dernière étape a été gagnée par le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) dimanche à Muttrah Corniche. Kristoff s’est imposé au sprint devant le Roumain Eduard Michael Grosu (Nippo - Vini Fantini) et l’Italien Sacha Modolo (UAE Abu Dhabi), pour signer son 3e succès de la semaine, après ses victoires dans les 1e et 4e étapes.