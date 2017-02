Tounai : emprunter des objets avec Facebook

Depuis quelques mois, un groupe Facebook propose de prêter ou d’emprunter des objets du quotidien à Tournai et dans les environs.

C. W.

Un appareil à raclette, un mixeur, ou encore une friteuse, autant d’ustensile qui encombrent les placards de nos cuisines et prennent la poussière une bonne partie de l’année. « Ce sont des choses dont on n’a pas forcément besoin tout le temps, et qui prennent de la place inutilement ».

C’est en partant de ce postulat qu’Annick Brabant, jeune tournaisienne de 33 ans, a décidé de créer il y a quatre mois la page Facebook Prêter/emprunter des objets à Tournai. Le principe est simple, il suffit aux internautes de rejoindre le groupe Facebook.

Ces derniers sont invités à dresser une liste des ustensiles et objets qu’ils souhaitent mettre gratuitement à disposition des autres utilisateurs : « Ils ne sont pas obligés de lister beaucoup d’objets, même un seul, s’ils n’ont que ça à prêter. Mais le principe reste de s’échanger des objets, pas seulement d’emprunter », indique l’administratrice.

