Comines: Action et le PS répondent aux attaques de l'opposition

Suite aux différentes attaques de l’opposition, les groupes de la majorité réaffirment leur détermination quant à leur volonté de ne plus accepter d’augmentation démesurée de cheptels porcins ou avicoles dans notre ville.

En janvier dernier, le Collège Echevinal a décidé d’accepter 2 unités de porcheries au lieu des 3 demandées sur un seul site, l’autre devant être démantelé. Cette décision devant permettre la modernisation des infrastructures, la poursuite des activités économiques du demandeur, la réduction des nuisances notamment olfactives et surtout la maîtrise du nombre de porcs (2.320 porcs de moins qu’initialement prévus).

Cette décision supposait également que le demandeur n’aille pas en recours et n’obtienne un avis favorable du Ministre pour l’ensemble de son projet (l’Administration wallonne ayant quant à elle déjà remis des avis positifs pour les 3 unités). Ce qui est effectivement le cas puisque le demandeur se conformera aux décisions prises.

A l’aube des prochaines élections communales, l’opposition souhaite jeter le discrédit sur notre majorité sans se soucier des réelles avancées obtenues : nuisances réduites, maîtrise des cheptels et soutien aux associations locales (ou prise en compte des revendications locales).

Les groupes ACTION et PS travaillent dans l’intérêt et le bien-être de la population. Cela peut signifier de faire des compromis mais c’est le résultat final qui doit être évalué. Bien plus que des paroles, ce sont des actes posés quotidiennement pour assurer l’avenir notre entité et de ses habitants.

Ce travail s’effectue en collégialité et les attaques répétées sur les personnes n’altèrent en rien notre détermination.