ATP Rotterdam: David Goffin perd en finale, mais se console avec une 10e place mondiale

David Goffin a été battu en finale du tournoi ATP de Rotterdam, dimanche aux Pays-Bas. Le numéro un belge, 11e joueur mondial et 3e tête de série, s’est incliné en trois sets 4-6, 6-4, 6-1 et 1h55 de jeu face au Français Jo-Wilfried Tsonga, 14e mondial et 6e tête de série, en finale de ce tournoi indoor sur surface dure doté de 1.724.930 euros. Goffin, qui n’avait encore jamais gagné le moindre match à Rotterdam en trois précédentes participations, deviendra lundi le tout premier joueur belge présent dans le top 10 du classement ATP.

Après avoir dominé le premier set (6-4), David Goffin écarta cinq balles de set dans la deuxième manche, que Tsonga finit par enlever 6-4. Le numéro un belge craquait dans la troisième manche, laissant Tsonga mener 5-0. Sur son service, Goffin s’offrit un répit en revenant à 5-1 mais ne put ensuite empêcher Tsonga de conclure sur la première de ses deux balles de match.

David Goffin disputait dimanche sa huitième finale sur le circuit ATP. Il en a remporté deux, à Metz et Kitzbuhel en 2014. Avant Rotterdam, Le Liégeois s’était incliné à Bâle (2014), Rosmalen et Gstaad (2015), Tokyo (2016) et Sofia la semaine passée. À Sofia, Goffin avait été battu en finale par le Bulgare Grigor Dimitrov, qui l’avait éliminé en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Dimitrov était devenu la bête noire de Goffin, qui n’était jamais parvenu à battre le Bulgare en six confrontations. Le Belge a dominé le Bulgare pour la première fois cette semaine à Rotterdam, en quarts de finale (6-4, 1-6, 6-3). Il a ensuite éliminé le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 109), 6-1, 6-3 en demi-finales, ce qui l’assurait d’entrer pour la première fois de sa carrière dans le top 10 mondial.

Le compteur de Goffin restant bloqué à deux titres, Xavier Malisse reste le joueur belge le plus titre sur le circuit ATP, avec trois titres (Delray Beach 2005 et 2007, Chennai 2007).

Tsonga s’est offert un treizième titre ATP, le dernier depuis Metz en 2015. Le Manceau n’avait plus atteint de finale depuis le tournoi de Vienne en octobre 2016.