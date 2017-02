Leuze: la mère et le frère de Miss Leuze se portent candidats

D.D.

Ce samedi 25 février à 19h à l’Hôtel de ville de Leuze se déroulera l’élection de Miss Leuze. On désignera les Miss, les Ambassadrices et également les Mister. Ils seront vingt candidat(e)s à espérer un titre. Pour cette seconde élection, une famille de Willaupuis sera bien représentée. En effet, la maman et le frère de la dernière Miss Leuze se sont portés candidats.