Mouscron: les gaming days, de retour, voient plus grand

« L’année dernière, on avait ouvert l’événement à 64 joueurs et on s’attendait à en recevoir une trentaine », explique Alexandre Castelain, organisateur. Fort de ce succès, il remet le couvert et organise une seconde édition des Mouscron gaming days, auxquels participent des joueurs femmes et hommes de tous âges. Un bon moyen, pour la bibliothèque, d’accueillir des publics qui n’en franchiraient peut-être pas régulièrement le seuil...

Découvrez tous les détails de notre info exclusive dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair Mouscron