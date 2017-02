Lessines: trompé par le couvreur, Steve harcèle sa compagne par SMS (475 en 180 jours) avant de saccager son domicile

Près de 500 SMS de plus en plus agressifs envoyés en 180 jours.

En raison de son comportement, Steve risque deux ans de prison, notamment parce qu’il a de nombreux antécédents judiciaires. Le ministère public lui reproche d’avoir harcelé son ancienne compagne et d’être rentré chez elle pour démolir des meubles, « qui m’appartenaient » précise-t-il.

Le prévenu raconte qu’il a mal digéré sa séparation après dix ans de vie commune et qu’il s’est mis à envoyer des SMS à son ex, tombée amoureuse d’un couvreur. « 475 SMS, de plus en plus agressifs, en 180 jours », précise l’avocat de la partie civile qui réclame un dommage moral de 7.500 euros, contesté par la défense.

L’avocat raconte que sa cliente a tenté de se séparer plusieurs fois de lui, « car elle était enfermée dans quelque chose qu’elle ne voulait pas », mais il mettait une pression énorme sur elle, avec menace de passage à l’acte. Des antécédents judiciaires l’attestent.

