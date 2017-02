Déraillement d'un train à Louvain: les trains IC vers Bruxelles circuleront lundi, plusieurs lignes interrompues

Les trains IC vers Bruxelles emprunteront la ligne 36N au lieu de la ligne 36 sur laquelle le train a déraillé.

La portion de la ligne 36 entre Louvain et Herent n’étant toujours pas utilisable, plusieurs trains P vers et de Bruxelles seront cependant supprimés. Il s’agit de trains entre Visé et Bruxelles-Midi, Landen et Bruxelles-Midi ainsi que Genk et Bruxelles-Midi. Le train S9 entre Louvain et Braine l’Alleud circulera uniquement entre Braine l’Alleud et Bruxelles-Luxembourg.

Les trains internationaux (ICE et Thalys) roulent normalement.

La circulation reprendra également lundi matin sur la ligne 53 Malines-Louvain – avec un service à voie unique entre Louvain et la bifurcation de Dijlebrug – ainsi que sur la ligne 35 Louvain-Aarschot.

Concernant la remise en état de l’infrastructure, fortement endommagée, des travaux préparatoires ont été lancés dans la nuit de samedi à dimanche, selon le communiqué. Un accès provisoire et une plateforme destinée à accueillir une grue géante ont été aménagés à proximité du lieu de l’accident.

La grue doit dégager les trois voitures impliquées avant leur évacuation, soit par le rail, soit par la route. Une opération « complexe » qui durera toute la nuit de dimanche à lundi et se prolongera pendant la journée de lundi.

« Infrabel et la SNCB mettent tout en œuvre pour rétablir totalement le trafic », ajoutent les deux sociétés. Le plan de transport adapté est susceptible d’évoluer en fonction des opérations sur le site de l’accident.