Estaimpuis : le Conseil des ados bien installé

Ils sont seize adolescents, âgés de 11 à 16 ans, et ils se sont engagés, ce samedi, en prêtant serment pour devenir membres du nouveau conseil des adolescents d’Estaimpuis. « Je m’engage à respecter les fonctions qui m’ont été confiées dans l’intérêt de ma commune et de ses habitants », ont-ils déclamé, très solennellement, l’un après l’autre, avant de se voir remettre une écharpe rouge et jaune, aux couleurs de la région et de l’entité. « C’est le tout premier conseil des adolescents », s’est félicité le député-bourgmestre (PS) Daniel Senesael, en introduction de la cérémonie...

Découvrez tous les détails de notre info exclusive dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair Mouscron