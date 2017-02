Mouscron: le don d'organes en clair

Vendredi après-midi, au cinéma For&ver de Mouscron, une salle est emplie d’adolescents. Ils sont des dizaines, de l’Institut des Frères-Maristes, venus assister à une projection du film Réparer les vivants. Subtilement, celui-ci effleure les expériences singulières du don et de la greffe d’organe. Après quoi une séance de questions-réponses, menée avec neutralité par Jean-François Vandersteene, président de l’association et papa de la petite Chiara, greffée d’un rein, et Philippe Malfait, membre, est organisée. L’objectif n’est pas le prosélytisme en faveur du don. Simplement de répondre aux interrogations des uns et des autres, dans leur processus de réflexion sur leurs propres volontés. Brièvement, le président évoque son quotidien rythmé par les dialyses presque quotidiennes, pendant quatre ans, de sa fille...

Le samedi 11 mars, l’ASBL mènera une action de sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale des maladies rares au centre commercial les Dauphins et le dimanche 12 mars, elle organise son troisième apéritif à la salle « La 3ème mi-temps » du stade REM (entrée côté clos des Saules). Allez-y, c’est pour la bonne cause.

