Deux militaires virés pour vols et proxénétisme

Le premier, c’est Stéphane, un sous-officier, adjudant au 12 e de ligne. Le Liégeois de 47 ans avait poussé une jeune fille à s’adonner à la prostitution, en lui trouvant une place dans un studio de la rue Marnix à Seraing. Durant 14 mois, la jeune fille, rencontrée en discothèque et qui était tombée amoureuse du militaire, avait accepté de vendre son corps.

Le second, c’est Raoul, caporal, qui travaillait sur le site de Neder-Over-Heembeek. En 2011, il demande un congé spécial à sa hiérarchie, qui lui est accordé, et revient 8 mois plus tard. En fait, l’homme a fait de la détention préventive dans un dossier lourd : vol avec violence et association de malfaiteurs.

