Drame ferroviaire de Louvain: des perturbations jusqu'à la fin de la semaine

Pour les navetteurs, cet accident est synonyme de grosses perturbations. Louvain, c’est un vrai nœud ferroviaire et de nombreuses lignes du pays passent par là. Trois lignes ont été impactées par l’arrachage de la signalisation et de la caténaire et l’endommagement des voies. Celle qui relie Liège à Bruxelles, la ligne Louvain-Aarschot et la ligne Louvain-Malines.

La portion de la ligne 36 entre Louvain et Herent n’étant toujours pas utilisable, plusieurs trains vers et en provenance de Bruxelles seront supprimés. Il s’agit des trains entre Visé et Bruxelles-Midi, Landen et Bruxelles-Midi ainsi que Genk et Bruxelles-Midi. Le train S9 entre Louvain et Braine-l’Alleud circulera uniquement entre Braine-l’Alleud et Bruxelles-Luxembourg.

