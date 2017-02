Brugelette: le bourgmestre André Desmarlières exclu du PS

Il avait été reconduit en 2012 au mayorat de Brugelette sur la liste LM-CDH-PS. En 2018, le bourgmestre André Desmarlières ne se présentera plus sous la bannière du PS, mais bien comme indépendant sur la liste du maïeur. Le PS a finalement décidé de l’exclure pour refus de payer sa cotisation de 10 % au parti.

Il avait mené en 2012 une liste d’union, « La Liste du Mayeur-CDH-PS », une liste qui avait récolté 46.86 % et lui avait permis de s’asseoir de nouveau dans le fauteuil de bourgmestre. Mais cette fois, André Desmarlières n’est plus socialiste. Ou du moins, il ne figure plus sur le tableau des bourgmestres de son parti. La raison ? Le maïeur de la commune qui accueille le parc Pairi Daiza refuse de payer les 10 % de son salaire brut au parti comme l’exige de tout élu le PS sur base de l’article 74 du règlement du parti. Même si cette exclusion n’a pas été encore officialisée publiquement, l’intéressé nous a confirmé cet état de fait : « j’ai été exclu en effet du PS parce que je refuse de payer ma cotisation au parti »...

Retrouvez l’intégralité de cet article dans votre journal ou dans notre nouvelle édition digitale de Nord Eclair