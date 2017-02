Le roi Philippe a fait du rugby dans sa jeunesse, en voici les images: "Il ne manquait pas d'engagement, mais techniquement… bof"

Dans leur édition numérique, nos confrères du Laatste Nieuws ont rencontré Luc Willems, l’entraîneur de Roi Philippe, alors Prince, lorsque celui-ci a commencé à jouer au rugby dans le club bruxellois d’Avia, en 1978. « Il ne manquait pas d’engagement, mais techniquement…bof », s’amuse l’ancien coach du Roi des Belges.

Sur les images, on distingue en effet deux hommes. Un en rouge (Luc Willems), l’autre en blanc (le roi). Celles-ci ont été tournées un jour d’hiver 1978, sur un terrain à Evere. Le fils d’Albert n’avait alors que 17 ans et était resté après l’entraînement pour s’entraîner encore avec son coach : « Albert était sur le bord du terrain, il venait chercher son fils. Normalement, c’est moi qui le redéposais chez lui, au Belvédère. Après l’entraînement, Albert criait « Philippe, Philippe », mais il faisait comme s’il ne l’entendait pas », explique Luc Willems à nos confrères. « Albert commençait à gesticuler de plus en plus, et nous continuions à faire des allers-retours ».

Voici l’une des nombreuses anecdotes que l’homme garde en mémoire de sa courte période avec le Roi.