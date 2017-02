Incidents lors de Charleroi-Standard: les Liégeois espèrent récupérer 3 points ce lundi... Le verdict va tomber dans la journée!

Certaines rumeurs font état, ces derniers jours, d’un verdict favorable au Standard, qui récupérerait alors 3 points. Mais ne préjugeons surtout pas de la décision de cet organisme « indépendant et neutre », dont les verdicts sont normalement sans appel, même si on sait que le Standard pourrait aller devant la Justice civile s’il n’obtenait pas satisfaction. Ce qui risquerait de lui coûter, selon les statuts de la Jupiler Pro League, d’être exclu de celle-ci, et donc du championnat.

0 point partout ou 0-3 ?

Pour rappel, la Chambre extraordinaire de la commission des litiges de l’Union Belge avait décidé, le 15 décembre, d’attribuer 0 point à chacun, appliquant l’article 1917.3 du règlement fédéral : « Lorsque l’arbitre arrête définitivement le match après avoir appliqué la procédure en cas de violence verbale ou en cas d’incidents en dehors du terrain de jeu, le match est perdu avec des chiffres de forfait par le club qui est à la base des incidents, ou les points ne sont pas attribués si les incidents sont provoqués par aussi bien les supporters de l’équipe visitée que par les supporters de l’équipe visiteurs. »

Dans quelques heures, on saura ce qu’il en est…