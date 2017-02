Business women trophy: c'est parti!

Le Business Women Trophy récompense, dans 3 catégories, les femmes qui ont osé l’entrepreneuriat. C’est aussi l’occasion de participer à un grand événement de networking qui réunira des dirigeantes d’entreprises qui ont envie de collaborer.

Parce que les femmes entrepreneurs sont encore trop peu nombreuses en Wallonie (à peine 30% des entrepreneurs), Sudpresse lance, en collaboration avec le réseau

FAR, le Business Women Trophy qui récompense les exemples de réussite au féminin. Objectif de cette opération ? Mettre dans la lumière tous ces talents et modèles de réussite capables d’inspirer d’autres femmes. Le Business Women Trophy récompensera donc la meilleure Business Woman dans 3 catégories : TPE, PME et grandes entreprises. L’appel à candidatures est officiellement lancé et vous pouvez poser votre candidature via le site www.reseau-far.be et cela, jusqu’au 1er avril prochain .

Du 1er mai au 4 juin, les internautes pourront voter pour leur chef d’entreprise préférée (9 candidates, 3 dans chaque catégorie) et leurs votes compteront pour 50% dans la décision finale. Un jury, composé de professionnels, se penchera également sur les candidates et son vote comptera aussi pour 50%. L’élection aura lieu le 14 juin à la salle Terra Nova, à la Citadelle de Namur. Le même jour, une grande opération de networking permettra aux femmes chefs d’entreprises de développer leur réseau d’affaires, de créer des contacts commerciaux avec d’autres femmes et de repartir avec des promesses de collaborations. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur www.reseau-far.be .

Securex, Silvia Cocquyt (Sales & Marketing)

« C’est une première participation pour nous. Un tiers d’entrepreneurs sont des femmes et nous savons, d’expérience, qu’une grande partie des femmes a besoin d’être rassurée avant de se lancer. Or, Securex peut répondre à leurs interrogations. C’est la raison de notre partenariat avec le réseau FAR et la raison pour laquelle nous soutenons le Business Women Trophy. Par ailleurs, beaucoup d’événements de réseautage sont essentiellement masculins. C’est donc chouette d’en avoir un rien que pour les femmes. On sait que, quand on arrive dans une assemblée faite de personnes du sexe opposé, c’est parfois plus compliqué de s’intégrer. Etre entre personnes du même sexe, comme c’est le cas du networking du Business Women Trophy, est plus facile car on est face aux mêmes problématiques et aux mêmes questions ».

Beobank, Valérie La Haut (Marketing)

« La première édition du Business Women Trophy a été, pour nous, un succès. Nous avions trouvé l’initiative pertinente dans le contexte d’un marché qui bouge et dans lequel il faut envisager d’autres formes d’emplois. C’est important de soutenir l’entrepreneuriat féminin car il existe un décalage entre l’entrepreneuriat féminin et le masculin. Le dernier rapport du SPF Economie a encore montré que les femmes sont sous-représentées dans certains secteurs et dans les conseils d’administration. C’est donc bien de donner un soufflé positif à celles qui entreprennent et de faire passer le message qu’elles ont fait le choix de leur passion. C’est également positif de mettre ça en avant et d’inciter d’autres femmes à le faire ».