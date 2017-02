La ligne ferroviaire 94 entre Tournai et Bruxelles: un «calvaire» selon les navetteurs

D.Foucart

La ligne ferroviaire entre Mouscron et Bruxelles (94 et 75A) ? La pire de Belgique, si on en croit les témoignages de ceux qui l’empruntent quotidiennement. Retards à répétition, propreté qui laisse à désirer et surtout un manque de communication en cas de problèmes. « Un véritable calvaire », selon Anne, une navetteuse qui dit « ne plus avoir de vie après le travail ». « Les forces vives de Wallonie picarde doivent taper du poing sur la table », estime l’Écolo athois Ronny Balcaen, observateur attentif du rail belge.