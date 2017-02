Ils sont vingt-deux, vingt-deux membres du personnel administratif de la zone de secours de Wallonie picarde qui ont avalé de travers quand ils ont lu les accusations de harcèlement formulées par les syndicats CSC et SLFP. « Nous travaillons quotidiennement avec le commandant Lowagie. De notre côté, nous pouvons dire qu’il occupe sa fonction en restant disponible, à l’écoute et en faisant de son mieux pour mener à bien l’organisation de la zone de secours. Il a toujours fait preuve d’attention envers ses agents, malgré toutes les responsabilités qui lui incombent ». Le personnel administratif assure que jamais le commandant n’a laissé de côté un problème porté à sa connaissance. « Les tensions perçues au moment du passage en zone sont en train de s’apaiser significativement. Nous sommes conscients qu’il reste des choses à améliorer mais nous ne pouvons être d’accord et nous nous insurgeons contre les propos de la CSC et du SLFP ».

En savoir plus sur notre édition digitale wallonie-picarde-olivier-lowagie-est-soutenu-par-ses-agents