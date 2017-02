Le Montois Ludovic Marquis a passé 84 jours dans une prison de Thaïlande: il raconte son calvaire

Raconter ce qu’il a vécu, dans l’espoir de changer les choses. C’est l’objectif que s’est fixé Ludovic Marquis, plus de deux ans après avoir passé 84 jours emprisonné dans une geôle thaïlandaise.

Le Montois vient de sortir un livre témoignage intitulé « La pluie sur le vieux Siam », en référence à une pluie de mai qu’il n’aurait jamais dû voir tomber, une pluie symbole de malédiction, mais aussi d’espoir. « Aujourd’hui, j’ai réussi à prendre du recul. Je n’irais pas jusqu’à dire que cela a été une histoire traumatisante, mais en tout cas, elle m’a marqué. Je n’aurais jamais imaginé qu’on puisse faire subir ça à un touriste, » dit-il. « La plupart des gens m’ont dit : tu as vécu une sale épreuve, il faut oublier. Moi, au contraire, je suis convaincu qu’il ne faut pas oublier. Tout ce qui s’est passé n’a pu arriver que grâce à la complicité inactive de l’ambassade belge. J’ai le sentiment d’avoir été abandonné… Mes parents, mon avocat et moi nous sommes battus seuls face à la justice thaïlandaise. »

Au printemps 2014, Ludovic Marquis était parti trois mois en Thaïlande où il dispensait des cours de plongée, notamment sur l’île paradisiaque de Koh Lanta. Souhaitant rester plus longtemps que prévu sur le territoire, il avait confié à une agence locale le soin de prolonger son visa. Mais l’agence, peu scrupuleuse, lui rendra un faux document. Le Montois l’apprendra à ses dépens à l’aéroport de Bangkok, au moment d’embarquer pour ce qu’il pense être le vol du retour au pays…

Son livre vient de sortir en version numérique chez Edilivre et sera prochainement disponible en version physique dans quelques bonnes librairies de la région. Il est déjà possible de le commander via la page Facebook créée par l’auteur : « La pluie sur le vieux Siam ».