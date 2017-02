Anseroeul: une conductrice blessée après une embardée

Lundi en début de soirée, un grave accident s’est produit sur la Route Provinciale à Anseroeul. Un véhicule a effectué plusieurs tonneaux pour une raison encore inexpliquée. La conductrice a été blessée et emmenée à l’hôpital de Renaix.

Lundi vers 18h45, un impressionnant accident de la circulation s’est produit sur la Route Provinciale à hauteur du numéro 127 à Anseroeul, dans l’entité du Mont-de-l’Enclus. Un véhicule Land Rover circulant dans le sens Tournai-Renaix a soudainement dévié à gauche et après probablement un mauvais coup de volant, est parti en tonneaux. Il a finalement terminé sa course contre des buissons le long d’une maison, à plusieurs dizaines de mètres en retrait de la route. La conductrice, seule à bord, a été blessée et emmenée par le SMUR de Renaix à l’hôpital CH Glorieux de Renaix.

Les pompiers tournaisiens intervenus sur place ont dû procéder à sa désincarcération. Par chance, au vue des dégâts impressionnants sur son véhicule, ses jours ne sont pas en danger. Le constat de l’accident a été mené par la police du Val de l’Escaut.