Procès de Mahid Bouhamza, ligoté et tué d'une balle dans la tête à Tubize: les accusés livrent des versions très contradictoires

Cinq personnes sur le banc des accusés… et cinq versions différentes. Paulin B., né en 1988, Jonathan T. (1994), Nathanaël Y. (1984), Mohamed C. (1993) et Pape F. (1983) n’arrivent visiblement pas à se mettre d’accord.

Que s’est-il réellement passé le soir du 27 janvier 2015 ? Si, pour les proches d’Abdelmajid Bouhamza, connaître la vérité est important, cette première journée de procès ne leur a pas apporté les réponses souhaitées. L’avocat des parties civiles a confirmé qu’ils croyaient avoir approché la réalité à 25 % mais qu’après cette première journée, ils avaient certainement reculé.

Ce dont on est malheureusement sûr, c’est de l’issue de cette tragique nuit du 27 janvier 2015. Abdelmajid, ou Majid comme ses proches l’appelaient, a été abattu au domicile de son frère alors qu’il y passait la soirée. Vers 20h40, des voisins ont appelé les services de police après avoir entendu des cris étouffés, des bruits de chute et de bris de verre.

Les premiers intervenants policiers ne sont pas venus en aide directement à Majid, comme l’a de nombreuses fois souligné sa maman, choquée de leur comportement. Une attitude regrettée également par la présidente Sophie Sterck : « Ce n’est qu’à l’arrivée des seconds intervenants que le service 100 a été appelé et que la victime a été libérée de ses liens. » Le jeune homme de 27 ans était alors encore en vie. Il n’est décédé que lors de son transfert à l’hôpital. Deux éléments ont provoqué la mort : le tir d’une balle à l’arrière de la tête et l’asphyxie due au bâillon sur sa bouche.

