Fabienne Prévinaire, conseillère communale et secrétaire au cabinet Magnette, a aussi touché 19.000 euros en trop à Brutélé

Ce lundi, via un communiqué, Brutélé a confirmé notre information selon laquelle deux élus PS avaient touché de fortes sommes d’argent par erreur. Comme Gaetan Bangisa hier, la conseillère communale carolo Fabienne Prévinaire plaide la bonne foi. Et celle qui est aussi secrétaire au cabinet de Paul Magnette à la Région s’engage à tout rembourser au plus vite.

Comment Bangisa et Prévinaire ont-ils pu toucher de telles sommes en trop ? La question est sur toutes les lèvres ces derniers jours. Pour bien comprendre ce qui s’est passé, il faut connaître le fonctionnement global de… VOO. En résumé, ce nom est exploité par Nethys pour l’ensemble de la Wallonie, et par Brutélé pour Bruxelles ainsi que pour Charleroi et une vingtaine de communes du sud du pays. Dans celle-ci, on retrouvait un conseil d’administration avec des membres effectifs et des suppléants. Mais aussi des comités de secteurs qui se réunissent moins souvent, un pour la Wallonie et un pour Bruxelles, donc.

