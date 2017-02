Tournai: Philippe Robert engage Claudy Billouez

Le départ à la retraite de sa secrétaire, Ariane Dumont, donnait la possibilité à l’échevin Philippe Robert d’engager une personne au sein de son cabinet. Il a soumis le nom de Claudy Billouez au Collège tournaisien et depuis ce 1 er février, ce dernier officie un jour par semaine au cabinet de l’échevin socialiste.

Le mardi matin, et une autre demi-journée à déterminer en fonction de l’agenda de Philippe Robert. Claudy Billouez, ce n’est évidemment pas un inconnu. Il est président du CPAS d’Antoing et élu à Antoing où il a dans ses attributions le Développement local, l’Enseignement, Agriculture ou encore l’Aménagement du territoire. Dans le contexte politique actuel, l’engagement d’un élu socialiste par un autre élu socialiste, ça interpelle, certaines mauvaises langues osent même dire que ça ne rend pas service à la classe politique, qu’on va encore parler copinage dans un climat politique délétère.

Alors posons la question franchement à l’échevin Philippe Robert. Dans le contexte politique actuel, était-il de bon ton d’engager quelqu’un qui n’habite pas l’entité et qui a d’autres fonctions d’élu à Antoing ? « Oui », répond très sereinement Philippe Robert, « Claudy Billouez, je le connais depuis très longtemps. Son engagement, ça s’est fait un peu comme ça, nous sommes des amis de longue date. Ça n’a donc aucun lien avec le contexte actuel». N’y voyez donc pas là une marque de copinage. « Non, car quand un échevin engage quelqu’un pour travailler dans son cabinet, c’est quelque part, une sorte de copinage. Des choses doivent rester confidentielles, et avec Claudy, je suis assuré de cet aspect, je peux lui faire confiance et c’est évidemment très important ». Avant de proposer le nom de Claudy Billouez au Collège, Philippe Robert a pris la température auprès de Paul-Olivier Delannois et de Rudy Demotte. « Quand le dossier est arrivé sur la table du Collège, j’étais donc tout à fait serein ».