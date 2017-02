Mouscron: avec 22% de cellules vides, le centre-ville inquiète...

Le centre-ville serait-il en train de mourir à petit feu ? C’est en tout cas ce qui ressort d’une enquête demandée par les autorités communales. Bien qu’il y ait des commerces de qualité, on se rend compte que cela manque cruellement de diversité, mais aussi de qualité pour un centre-ville qui devrait être métamorphosé après les travaux de la Grand-place. Il faut donc agir et vite…

Le commerce à Mouscron a toujours été au cœur des débats. Avec souvent des inquiétudes quant à la santé de celui du centre-ville. On savait qu’une enquête était en cours, de quoi permettre à la majorité de botter en touche quand une question épineuse était posée lors du conseil communal, mais on ne voyait pas le résultat arriver. On peut supposer que vu le portrait dressé par la société AUGEO, il était préférable de ne pas trop en dire à ce sujet, surtout que l’une des causes principales de la mauvaise santé du commerce en centre-ville est l’arrivée du centre commercial Les Dauphins. « 64 % des chalands se rendent en priorité aux Dauphins pour faire des achats plutôt qu’au centre-ville », souligne le rapport datant de juin 2015.

