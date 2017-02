Péruwelz: Il menace la police d'un bâton, pas touche à maman!

Le 19 décembre dernier, Fred a passé une partie de la journée à jouer à la manille chez sa cousine, qui vit non loin de chez lui. Durant la partie, il a vidé quelques bières. Le copain de sa cousine l’a ensuite invité dans sa cave pour boire encore quelques verres tout en fumant un pétard, car on ne fume pas devant madame qui est enceinte.

Et puis tout a dérapé car l’hôte de Fred ne voulait pas lui rembourser un tatouage raté.« Il m’a envoyé chier et j’ai jeté quelque chose dans la vitre », raconte Fred qui a ensuite pris la fuite chez lui. Le ministère public lui reproche d’avoir aussi porté des coups à ses hôtes et d’avoir arraché une porte. Il reconnaît cet arrachage et une claque donnée au compagnon de sa cousine mais il jure qu’il ne frapperait jamais une femme enceinte.

Fred s’est réfugié chez lui et c’est là que les policiers sont allés le cueillir. Fred et les flics de Péruwelz, c’est toute une histoire. « Ils ont forcé la porte et ma maman a été blessée, je suis descendu avec un bâton », poursuit l’intéressé.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre nouvelle édition digitale de Nord Eclair