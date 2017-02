Mouscron: dans 10 jours, ils commenceront leur tour du monde

Voyager autour du monde est un rêve pour chacun d’entre nous. Il y a quelques mois, deux amis ont décidé de le réaliser. Ils s’envoleront de Bruxelles le 3 mars prochain, direction Cancún au Mexique, pour démarrer leur périple à vélo d’une durée de deux ans. Au départ, ils étaient trois à devoir partir. Mais des ennuis de santé ont contraint Richard à abandonner cette aventure. Cela n’empêchera pas Ludwig et Thomas de profiter de leur voyage.

« Depuis quelques mois, il y a beaucoup plus de suivi dans notre projet. Nos familles prennent ce voyage plus au sérieux, et les sponsors viennent à nous » explique Thomas. Au total, ils sont parvenus à rassembler 15 sponsors différents. En plus d’aider financièrement les deux aventuriers, certains ont offert du matériel pour améliorer leurs conditions de voyage. «Par exemple, Go Sport à Estaimpuis nous a offert l’ensemble de l’habillement pour le voyage. Une pharmacie nous a également offert des trousses de premiers soins ». Ils se sont fixés une limite de 10 € par jour et par personne pour boire et manger. « Nous allons éviter les hôtels, nous dormirons seulement en tente ou chez l’habitant ».