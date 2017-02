La grippe aviaire identifiée pour la première fois chez un cygne sauvage

Reporters / CEN LTD

Elle rappelle aux détenteurs de volailles et autres oiseaux qu’ils doivent «appliquer correctement les mesures obligatoires pour protéger leurs animaux contre cette maladie».

«Il s’agit du premier cas confirmé en Belgique parmi la faune sauvage», commente le ministre de l’Agriculture, Willy Borsus, cité dans le communiqué. Une première contamination avait été identifiée le premier février dernier, chez un détenteur amateur d’oiseaux captifs à Lebbeke (Flandre orientale).

L’Afsca signale qu’aucune mesure supplémentaire n’est prise à la suite de la découverte du cygne sauvage mort et rappelle que le «consommateur n’encourt aucun risque avec ce virus de la grippe aviaire. La viande et les œufs peuvent être consommés en toute sécurité».

Le virus de la grippe aviaire circule depuis la fin octobre 2016 en Europe. Il est très agressif et «cause des troubles graves et une importante mortalité chez les oiseaux sauvages et captifs», précise l’Afsca